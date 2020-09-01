TBB Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları düzenliyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üniversitelerden yeni mezun olmuş ya da olacaklar için "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesini başlatıyor. Aralık - Şubat dönemi olarak planlanan eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri ilerleyen günlerde duyurulacak.
TBB'den yapılan açıklamada, "TBB, son yıllarda bankacılık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıkan yeni teknolojilere dayalı konularda, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da yeni mezun olacak gençlerin pratik tecrübelerini artırmak, bankacılık uygulamalarını tanıtmak, sektör profesyonelleriyle diyalog kurmalarını sağlayıp, onların teknoloji alanındaki deneyimlerinden yararlanmalarına imkan sunmak amacıyla 'Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları' projesini başlatıyor" denildi.Açıklamaya göre program kapsamında, ilk aşamada hayata geçirilecek olan "İş Analisti Eğitim Programı" için uygun niteliklerdeki adaylar katılım başvurularını 1-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Kariyer.net üzerinden yapabilecek. Başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek internet tabanlı sınav ve mülakatta başarılı olan gençler, sınırlı sayıda kontenjanı bulunan ve aralık ayında başlayarak yaklaşık 3 ay sürecek ücretsiz uzaktan eğitim programına dahil olabilecek. Program sonunda katılımcılar "İş Analisti Sertifikası" almaya hak kazanacak."İş Analisti Eğitim Programı"na üniversitelerin fen, mühendislik ve idari bilimler fakültelerinden yeni mezun (2019 yılı ve sonrasında mezun olan) veya en geç 2021 Şubat ayında mezun olacaklar kabul edilecek. Bu kriteri karşılayan başvuru sahiplerine internet tabanlı genel yetenek sınavı uygulanacak. Oluşacak baraj puanını geçenler teknoloji terminolojileri hakkındaki bilgileri, analitik düşünme yetenekleri, problem çözme ve iletişim becerilerinin sınanacağı uzaktan mülakat elemelerine davet edilecek.TBB Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları İş Analisti Eğitim Programı için 1 – 30 Eylül tarihleri arasında yapılabilicek.Başvuru Adresi : https://www.kariyer.net//is-ilani/turkiye-bankalar-birligi-is-analisti-egitim-sertifika-programi-2569687
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:06 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › TBB Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları düzenliyor - Son Dakika Ekonomi