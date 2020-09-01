TBB Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları düzenliyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üniversitelerden yeni mezun olmuş ya da olacaklar için "Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları" projesini başlatıyor. Aralık - Şubat dönemi olarak planlanan eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

TBB'den yapılan açıklamada, "TBB, son yıllarda bankacılık sektöründeki dijitalleşme çalışmalarıyla öne çıkan yeni teknolojilere dayalı konularda, üniversiteden yeni mezun olmuş ya da yeni mezun olacak gençlerin pratik tecrübelerini artırmak, bankacılık uygulamalarını tanıtmak, sektör profesyonelleriyle diyalog kurmalarını sağlayıp, onların teknoloji alanındaki deneyimlerinden yararlanmalarına imkan sunmak amacıyla 'Bilgi Teknolojileri Eğitim Programları' projesini başlatıyor" denildi.