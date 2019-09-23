Son Dakika Haberleri: TBB'de eğitimini tamamlayan stajyer avukatlar sertifikalarını aldı
Son Dakika Güncel Haber

TBB'de eğitimini tamamlayan stajyer avukatlar sertifikalarını aldı

48 dakika önce

Mersin Barosu Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) ev sahipliğinde, düzenlenen Staj Eğitim Programını başarıyla tamamlayan stajyer avukatlar, katılım sertifikalarını törenle aldı.

TBB'de eğitimini tamamlayan stajyer avukatlar sertifikalarını aldı, System.String[]

Mersin Barosu Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) ev sahipliğinde, düzenlenen Staj Eğitim Programını başarıyla tamamlayan stajyer avukatlar, katılım sertifikalarını törenle aldı.


TBB'de 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Staj Eğitim Programına Mersin'den de stajyer avukatlar katıldı. TBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve eğitim veren avukatların katılımıyla TBB konferans salonunda sertifika töreni düzenlendi. Törende, stajyer avukatlara sertifikalarını Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, TBB Başkan Yardımcısı ve Staj Eğitim Merkezi Sorumlusu Ünsal Toker ile Adana Barosu Başkanı Veli Küçük birlikte takdim etti.


Staj eğitim dönemlerinin mesleki gelişimde önemli olduğunu belirten Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, "TBB'de düzenlenen staj eğitim programlarına stajyer avukatlarımızın katılımını mutlaka sağlıyoruz. TBB'de alanında uzman avukatlar tarafından verilen eğitimler, stajyer avukatlarımızın mesleki hayatına ileride çok büyük katkı sağlayacaktır. Daha önce bu staj eğitimine katılan stajyer avukatlar, mesleki hayatlarında çok büyük tecrübe kazandılar. Bu sizin için büyük bir fırsat. Avukatlık mesleği sürekli dinamik kalan bir meslektir. Avukatlık mesleğinde kendini sürekli yenilemek, geliştirmek çok önemlidir. Ayrıca bu eğitim, diğer barolara üye stajyer avukatlarla tanışıp kaynaşmanıza da yardımcı olacaktır. Mesleki hayatta barolar ile dayanışma çok önemlidir. Bu nedenlerle Türkiye Barolar Birliğinden almış olduğunuz eğitimleri çok önemsiyoruz" dedi.


Stajyer avukatlar ise kendilerine bu imkanın sağlanmasına öncülük eden Yeşilboğaz'a ve TBB'ye


teşekkür ettiler. - MERSİN

Türkiye Bankalar Birliği, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'da cuma eylemlerinden bu yana yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı
Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBB'de eğitimini tamamlayan stajyer avukatlar sertifikalarını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]