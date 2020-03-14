TBB'den avukatlara 'cezaevi görüşlerinizi 3 hafta erteleyin' önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB'den avukatlara 'cezaevi görüşlerinizi 3 hafta erteleyin' önerisi - Son Dakika

TBB'den avukatlara 'cezaevi görüşlerinizi 3 hafta erteleyin' önerisi

7 saat önce

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), baro başkanlıklarına gönderdiği yazıda, koranavirüs tedbirleri kapsamında, ceza ve tutukevlerindeki 'avukat görüşlerinin' 3 hafta ertelenmesinde fayda olduğunu bildirdi.

TBB'den avukatlara 'cezaevi görüşlerinizi 3 hafta erteleyin' önerisi, System.String[]

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), baro başkanlıklarına gönderdiği yazıda, koranavirüs tedbirleri kapsamında, ceza ve tutukevlerindeki 'avukat görüşlerinin' 3 hafta ertelenmesinde fayda olduğunu bildirdi.

TBB tarafından gönderilen yazıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, acil işler dışında duruşma keşiflerinin ertelenmesi ve mahkemelerin gerekli görülen hallerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uygulamasının kullanılmasına ilişkin önerileri hatırlatıldı. Yazıda "Hem meslektaşlarımızın hem tutuklu ve hükümlülerin virüsten korunmalarını teminen, bir tedbir niteliğinde olmak üzere, zorunlu olmadıkça önümüzdeki 3 hafta süreyle 'avukat görüşlerinin' ertelenmesinde, takdir ilgili meslektaşlarımıza ait olmak üzere, fayda görülmektedir. Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde ise meslektaşlarımız talep ederlerse, cam arkasından telefonla görüşme imkanı kendilerine sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
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