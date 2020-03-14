TBB'den avukatlara "görüşmelere 3 hafta ara verin" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB'den avukatlara 'görüşmelere 3 hafta ara verin' önerisi - Son Dakika

TBB'den avukatlara "görüşmelere 3 hafta ara verin" önerisi

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) avukatlara, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklularla yapacakları görüşmelere 3 hafta ara vermeleri önerisinde bulundu.

TBB'den avukatlara

Türkiye Barolar Birliği (TBB) avukatlara, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklularla yapacakları görüşmelere 3 hafta ara vermeleri önerisinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında baro başkanlıklarına duyuru gönderildi.

Duyuruda, ceza ve tutukevlerindeki avukat görüşmelerinin 3 hafta ertelenmesinde fayda olduğu belirtildi.

Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde avukatlara cam arkasından telefonla görüşme imkanı sağlanacağı kaydedilen duyuruda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun, acil işler dışında duruşma keşiflerinin ertelenmesi ve mahkemelerin gerekli görülen hallerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini kullanmasına ilişkin önerileri hatırlatıldı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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