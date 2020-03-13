TBB'den avukatlara koronavirüs salgını konusunda mesleki dayanışma önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB'den avukatlara koronavirüs salgını konusunda mesleki dayanışma önerisi - Son Dakika

TBB'den avukatlara koronavirüs salgını konusunda mesleki dayanışma önerisi

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle duruşmaya katılmak istemeyen avukatların mazeretlerinin, karşı yan vekili olarak görev yapan avukatlar tarafından mesleki dayanışma ilkeleri çerçevesinde kabul edilmesi önerisinde bulundu.

TBB'den avukatlara koronavirüs salgını konusunda mesleki dayanışma önerisi, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle duruşmaya katılmak istemeyen avukatların mazeretlerinin, karşı yan vekili olarak görev yapan avukatlar tarafından mesleki dayanışma ilkeleri çerçevesinde kabul edilmesi önerisinde bulundu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeni tip koronavirüsün pandemi (küresel salgın) olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

Buna bağlı olarak avukatlardan, barolara ve TBB'ye duruşmalara girme noktasında endişelerini dile getiren çok sayıda sözlü ve yazılı müracaat ulaştığı bildirilen açıklamada, "Bilim insanlarının yaptıkları açıklamalar dikkate alındığında sağlıklı kişilerin de kalabalık mekanlardaki toplu faaliyetlere katılmalarında risk vardır. Şöyle ki hasta olmayan fakat taşıyıcı olma ihtimali bulunan kişilerin, virüsü yaşlı veya bünyesi zayıf olanlara bulaştırmaları ihtimal dahilindedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca, mahkemelere herhangi bir telkin ve tavsiyede bulunulması, malum olduğu üzere mümkün değildir ancak meslektaşlarımıza önerimiz, her somut dosyanın özelliklerini dikkate alarak, sağlık raporu olmadığı halde pandemi halini gerekçe göstererek mazeret dilekçesi sunan karşı yan vekillerinin bu mazeretlerini kabul noktasında, mesleki dayanışma ilkesini de göz önünde tutmak suretiyle takdirlerini kullanmaları yönündedir.

Tüm meslektaşlarımızın değerlendirmelerine saygıyla sunarız."

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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