TBB'den Bankalara "İyi Niyetli Müşteriler" İçin Tavsiye

– Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bankalardan, "yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren ve getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesini ve kredi kanallarının açık tutulmasını" istedi.

– Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bankalardan, "yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren ve getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesini ve kredi kanallarının açık tutulmasını" istedi.



TBB Yönetim Kurulu'nun, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde tutulan negatif nitelikli kayıtlara ilişkin tavsiye kararı"yla ilgili kamuoyu duyurusunda şöyle denildi:



"Tahsilat, ödeme, borçlanma gibi finansal performansları farklı nedenlerle, geçici olarak aksadığı ve nakit akışları bozulduğu için bazı gerçek ve tüzel kişi müşteriler bankalara ve finansal kurumlara olan kredi, çek ve senet borçlarını vadesinde ödeyememektedirler.



"Bu müşterilerin borç ve ödeme durumlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde kayıtlar tutulmaktadır.



"Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere;



borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi,



finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması,



kredi kanallarının açık tutulması



amacıyla bir tavsiye kararı almıştır.



"Buna göre, gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde Üyelere tavsiyede bulunulmuştur." - İstanbul

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