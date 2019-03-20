TBB'den Bankalara 'Pozitif Ayrımcılık' Tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere tavsiyede bulundu.



TBB Yönetim Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde tutulan negatif nitelikli kayıtlara ilişkin tavsiye kararı hakkında açıklama yaptı. Kurul; tahsilat, ödeme, borçlanma gibi finansal performansları farklı nedenlerle, geçici olarak aksadığı ve nakit akışları bozulduğu için bazı gerçek ve tüzel kişi müşteriler bankalara ve finansal kurumlara olan kredi, çek ve senet borçlarını vadesinde ödeyemediğini belirterek, bu müşterilerin borç ve ödeme durumlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde kayıtlar tutulduğunu bildirdi.



Kurul, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması, kredi kanallarının açık tutulması amacıyla bir tavsiye kararı aldı. Buna göre, gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere tavsiyede bulunuldu. - İSTANBUL

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