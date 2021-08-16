TBB'den Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sel mağdurlarına yönelik tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinden etkilenen banka müşterilerinin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman olanakları sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

TBB'den yapılan duyuruda, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen büyük sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilendi.

Duyuruda, Birlik Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Müşterilerimiz sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçebilir."