Son Dakika Haberleri: TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması
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TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması

24 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.

TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.

TBB, son dönemde kamuoyunda doğal gaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen açıklamada bulundu.

Açıklamada, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar doları civarında olduğu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar dolar düzeyinde bulunduğu belirtildi.

Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanmasının beklendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakar şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir."

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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