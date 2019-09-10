TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması
1 saat önce
TBB, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.
TBB, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:10
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