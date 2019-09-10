Son Dakika Haberleri: TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması
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TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması

1 saat önce

TBB, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.

TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması, System.String[]

TBB, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:10 
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