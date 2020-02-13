TBB'den dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları ile ilgili uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB'den dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları ile ilgili uyarı - Son Dakika

TBB'den dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları ile ilgili uyarı

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılan TBB'nin adını ve ekran görüntüsünü kullanarak kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan sosyal medya hesapları hakkında uyardı.

TBB'den dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları ile ilgili uyarı, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılan TBB'nin adını ve ekran görüntüsünü kullanarak kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan sosyal medya hesapları hakkında uyardı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son dönemde TBB'nin adını ve ekran görüntüsünü kullanarak kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan sosyal medya hesapları hakkında açıklama yaptı. Kurum, kendisine ait olduğu görüntüsü verilerek, kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerle banka müşterilerini dolandırmak için açılmış sosyal medya hesapları tespit edildiğini belirterek, "Birliğimizin sosyal medya üzerinden banka müşterisi bilgilerini talep ettiği bir uygulaması bulunmamakta, resmi internet site hesapları haricinde yönlendirmeler yapılmamaktadır. Kredi kartı veya kişisel bilgileri ele geçirmeyi ve banka müşterilerini dolandırmayı amaçlayan girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli; banka ve kişisel bilgilerin asla paylaşılmamasına çok dikkat edilmeli ve bu alışkanlık haline getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Birliğin açıklamalarını takip etmek isteyen sosyal medya kullanıcılarının Facebook ve Twitter'daki @BankalarBirligi adresli resmi hesaplarımızı takip edebileceği bildiren TBB, dolandırıcılık amacıyla Türkiye Bankalar Birliği adı kullanılarak açılmış sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemler alındığını, bu tür hesapların kapatılması ve sorumluların cezalandırılması için gerekli yasal başvurularda bulunduğunu açıkladı.

(İHA)

Türkiye Bankalar Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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