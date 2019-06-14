Son Dakika Haberleri: TBB'den Gülüç Belediyesi'ne çöp aracı hibe edildi
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TBB'den Gülüç Belediyesi'ne çöp aracı hibe edildi

48 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından kendilerine hibe edilen çöp kamyonunun kendilerine teslim edildiğini söyledi.

TBB'den Gülüç Belediyesi'ne çöp aracı hibe edildi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından kendilerine hibe edilen çöp kamyonunun kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, TBB'den talep ettikleri çöp kamyonunun kendilerine teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaklaşık 600 bin TL değerindeki çöp kamyonu ilke araç filolarına bir yenisini daha eklediklerini ve belde halkına daha kaliteli hizmet sunacaklarını belirten Demirtaş, daha büyük bir Gülüç için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Demirtaş "Plaj için talebimiz oldu"

Başkan Demirtaş komuoyunda bir süredir tartışılan Göktepe Mahallesi'nde bulunan ve halen Erdemir tarafından işletilen plajın devri konusunda da açıklamalarda bulundu. Başkan Demirtaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; " Halen Göktepe Mevkiinde Ereğli Demir Çelik Fabrikaları tarafından işletilen plaj tesisleri geçtiğimiz günlerde Gülüç Belediyesi'ne devri ile ilgili yerel basında yer alan haberlerin bir bölümünün doğru. Erdemir Plajı Gülüç Beldesi halkına kazandırmak istiyoruz. Şu anda Erdemir'in burayla 6 aylık daha sözleşmesi bulunuyor. Erdemir'in devam edip etmeme kararından sonra biz buraya talip olduk. Devlet büyükleri ile görüşmeler yaptık ve olumlu sonuçlanacağını umut ediyorum. Gülüç her zaman olduğu gibi bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:14 Kaynak: İHA
Ülgür Gökhan, Türkiye Bankalar Birliği, Gülüç, Güncel
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