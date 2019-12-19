TBB'den "hasar danışmanlık" şirketleriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB'den 'hasar danışmanlık' şirketleriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

TBB'den "hasar danışmanlık" şirketleriyle ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB), ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında muhtemel tazminatlara yönelik "hasar danışmanlık" şirketi adı altında faaliyet yürüterek, vatandaşları mağdur edenlerle ilgili bugüne kadar 23 kamu davasının açıldığını bildirdi.

TBB'den

Türkiye Barolar Birliği (TBB), ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında muhtemel tazminatlara yönelik "hasar danışmanlık" şirketi adı altında faaliyet yürüterek, vatandaşları mağdur edenlerle ilgili bugüne kadar 23 kamu davasının açıldığını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları sonrasında alınması muhtemel tazminatlara yönelik "hasar danışmanlık" şirketi adı altında, hukuka aykırı faaliyette bulunan ve bu yolla vatandaşları mağdur ederek, haksız kazanç sağlayanlara karşı yürütülen hukuki mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal eden ve yasa dışı faaliyette bulunan internet siteleri, gerçek ve tüzel kişiler aleyhine suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliğinin, Avukatlık Kanununa aykırı faaliyet gösteren firmalar hakkında bulunduğu suç duyuruları üzerine bugüne kadar 23 kamu davası açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Çok sayıda davada mahkumiyet kararlarına hükmedildiği ifade edilen açıklamada, bazı davaların da devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Muğla Barosu tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda da Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesince, Avukatlık Kanununa aykırı faaliyette bulunan kişilerin para ve hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı
Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması

Son Dakika Haberleri
22:35 Akıllara durgunluk veren kaza: 1 ölü - Son Dakika
22:32 Bakan Murat Kurum: "İnceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde termik santrallere son uyarıları yaptık" - Son Dakika
22:32 Venezuela'da muhalefetin internetten oy kullandırma girişimine yargı engeli - Son Dakika
22:30 Niğde bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
22:30 Aydın kıbrıs barış harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBB'den "hasar danışmanlık" şirketleriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]