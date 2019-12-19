Türkiye Barolar Birliği (TBB), ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında muhtemel tazminatlara yönelik "hasar danışmanlık" şirketi adı altında faaliyet yürüterek, vatandaşları mağdur edenlerle ilgili bugüne kadar 23 kamu davasının açıldığını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları sonrasında alınması muhtemel tazminatlara yönelik "hasar danışmanlık" şirketi adı altında, hukuka aykırı faaliyette bulunan ve bu yolla vatandaşları mağdur ederek, haksız kazanç sağlayanlara karşı yürütülen hukuki mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal eden ve yasa dışı faaliyette bulunan internet siteleri, gerçek ve tüzel kişiler aleyhine suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliğinin, Avukatlık Kanununa aykırı faaliyet gösteren firmalar hakkında bulunduğu suç duyuruları üzerine bugüne kadar 23 kamu davası açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Çok sayıda davada mahkumiyet kararlarına hükmedildiği ifade edilen açıklamada, bazı davaların da devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Muğla Barosu tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda da Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesince, Avukatlık Kanununa aykırı faaliyette bulunan kişilerin para ve hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.