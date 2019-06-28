Son Dakika Haberleri: TBB'den 'kulüp borçları' açıklaması
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TBB'den 'kulüp borçları' açıklaması

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.

TBB'den 'kulüp borçları' açıklaması, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:23 
Türkiye, Ekonomi
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