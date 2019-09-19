Son Dakika Haberleri: Tbb'den, mardin'de avukat çifte yapılan saldırıya kınama
Son Dakika Güncel Haber

Tbb'den, mardin'de avukat çifte yapılan saldırıya kınama

25 dakika önce

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Mardin Barosu'na kayıtlı avukat çift İbrahim ve 8 aylık hamile Özlem Dündar çiftinin, takip ettikleri davanın tarafları tarafından evlerinin önünde saldırıya uğramasını kınadı.

Tbb'den, mardin'de avukat çifte yapılan saldırıya kınama, System.String[]
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), Mardin Barosu'na kayıtlı avukat çift İbrahim ve 8 aylık hamile Özlem Dündar çiftinin, takip ettikleri davanın tarafları tarafından evlerinin önünde saldırıya uğramasını kınadı.
TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Mardin Barosu'na kayıtlı avukat İbrahim Dündar ile eşi Özlem Dündar'ın 2 gün önce evlerinin önünde saldırıya uğradığı bildirildi. Açıklamada, "Şiddetin esir aldığı gözü dönmüş saldırganlar, meslektaşımız İbrahim Dündar'ı bıçak ile yaralamış, meslektaşımız Özlem Dündar'ı ise, karnındaki 8 aylık bebeği ile ağır darbetmişlerdir. Meslektaşlarımıza acil şifalar diliyor, Türkiye Barolar Birliği olarak Mardin Baromuzla birlikte soruşturmanın yakın takipçisi olacağımızı ve faillerin hukuk önünde cezalandırılmasını sağlayacağımıza söz veriyoruz. Saldırı, bir hakime ya da savcıya yapılsa verilecek tepki maalesef yargının kurucu unsuru olan avukata yapıldığında aynı olmuyor. Bunun en son örneği iki saldırganın suçlarını itiraf etmelerine rağmen adli kontrolle serbest bırakılmaları olmuştur. Sadece şunu soruyoruz; Bir hakim ya da savcı çifte bıçaklı saldırı olsa, hamile eş darp edilse, diğer eş bıçakla yaralansa saldırıyı gerçekleştirdiğini sorguda itiraf edenler salıverilir miydi? Başka sorumuz yok" denildi.
Açıklamada ayrıca, Mardin Barosu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamaya destek verildiği kaydedildi.


Türkiye Barolar Birliği, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı
AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: cumhuriyet tarihinin en kapsamlı suikastının... Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:16:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbb'den, mardin'de avukat çifte yapılan saldırıya kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]