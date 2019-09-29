TBB'den merhum eski Adalet Bakanı Topaç için mesaj

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığınca, eski Adalet Bakanı Mehmet Topaç, vefatının 25'inci yılında rahmetle anıldı.

Ankara'daki avukatlık bürosunda, terör örgütü DHKP-C mensuplarınca 29 Eylül 1994'te düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski bakan Topaç için TBB tarafından mesaj yayımlandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"25 yıl önce bugün Ankara'daki avukatlık bürosunda DHKP-C'li teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen önceki dönem Adalet Bakanlarından Avukat Mehmet Topaç'ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Teröre, teröriste, terörden medet umanlara lanet olsun. Eli kanlı örgütlerin yaptıklarını yumuşatmaya, mazeretler üretmeye çalışanlara da yazıklar olsun."