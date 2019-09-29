Son Dakika Haberleri: TBB'den merhum eski Adalet Bakanı Topaç için mesaj
Son Dakika Güncel Haber

TBB'den merhum eski Adalet Bakanı Topaç için mesaj

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığınca, eski Adalet Bakanı Mehmet Topaç, vefatının 25'inci yılında rahmetle anıldı.

TBB'den merhum eski Adalet Bakanı Topaç için mesaj, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığınca, eski Adalet Bakanı Mehmet Topaç, vefatının 25'inci yılında rahmetle anıldı.

Ankara'daki avukatlık bürosunda, terör örgütü DHKP-C mensuplarınca 29 Eylül 1994'te düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski bakan Topaç için TBB tarafından mesaj yayımlandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"25 yıl önce bugün Ankara'daki avukatlık bürosunda DHKP-C'li teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilen önceki dönem Adalet Bakanlarından Avukat Mehmet Topaç'ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Teröre, teröriste, terörden medet umanlara lanet olsun. Eli kanlı örgütlerin yaptıklarını yumuşatmaya, mazeretler üretmeye çalışanlara da yazıklar olsun."

Türkiye Bankalar Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki kardeşe kurşun yağdıran, birini öldüren zanlıdan şoke eden sözler: Herkes kendine dikkat edecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs' açıklaması: Atılan adımların başarılı olma şansı yoktur Lojmanlar satışa çıkıyor! İşte Resmi Gazete'de yayınlanan satın alma şartları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 12:24:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBB'den merhum eski Adalet Bakanı Topaç için mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]