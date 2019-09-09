Son Dakika Haberleri: TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek
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TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek

14 dakika önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunuldu.

TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunuldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

TBB Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ali Elibol, beraberinde Diyarbakır Barosuna kayıtlı bazı avukatlarla oturma eyleminin devam ettiği HDP il binası önüne gelerek Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Ailelerle görüşen Elibol, yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak için eylem yapan anneleri ziyaret etmek istediklerini söyledi.

"Barolar Birliğinin kanunen verilmiş bir görevi var. O görev temel hak ve özgürlükleri korumak ve kollamaktır. Bu görev nedeniyle buraya geldik." diyen Elibol, şunları kaydetti:

"Annelerin en önemli temel hakkı yaşam hakkından daha önce olan, çocuğunun güvende olduğunu bilmesidir. Yaşam hakkından daha önemli olan çocuğuna sarılması, çocuğunun kokusunu almasıdır. Bu dertleri, bu acıları paylaşmaya geldik. İnşallah bu acı, bu hasret biter, sağ salim anneler yavrularına kavuşurlar."

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye Bankalar Birliği, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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