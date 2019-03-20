TBB'den 'pozitif ayrımcılık' tavsiyesi
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği, "iyi niyetli müşterilere", borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, kredi kanallarının açık tutulması tavsiyesinde bulundu.
Türkiye Bankalar Birliği
, "iyi niyetli müşterilere", borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, kredi kanallarının açık tutulması tavsiyesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:35
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