Son Dakika Haberleri: TBB'den 'pozitif ayrımcılık' tavsiyesi

TBB'den 'pozitif ayrımcılık' tavsiyesi

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği, "iyi niyetli müşterilere", borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, kredi kanallarının açık tutulması tavsiyesinde bulundu.

TBB'den 'pozitif ayrımcılık' tavsiyesi, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği, "iyi niyetli müşterilere", borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, kredi kanallarının açık tutulması tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:35 

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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