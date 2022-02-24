TBB'den Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, uluslararası tüm aktörleri barışı sağlamak üzere adım atmaya davet ettiklerini bildirdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ile taraflar arasında fiili çatışmaya dönüşen gelişmelerin kaygıyla takip edildiği belirtildi.

Sürecin iki ülke arasındaki anlaşmazlıklarla sınırlı olmadığı ve bu çerçevede kalmayacağının kamuoyunca malum olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatışma ve savaş süreçleri, olağan hukukun askıya alındığı, en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı zaman dilimleridir. Dolayısı ile barışı sağlamak için adım atmak tüm insanlığın ortak görevidir. Yaşanan gelişmelerin ülkemiz ve bölgemiz için siyasi, iktisadi ve sosyal sonuçları olacağı da öngörülmektedir. Bu bağlamda, gerek dünya uluslarının gerekse ülkemizin menfaatlerinin savaşsız ve çatışmasız bir ortamın sağlanmasıyla temin edilebileceği açıktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzyıl önce dile getirdiği 'Millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir' ve 'Yurtta barış dünyada barış' sözleri bugün bir kez daha anlam kazanmaktadır. Bu doğrultuda, savaşa karşı tüm dünyada barışın yanında olduğumuzu tekrar kamuoyunun bilgisine sunuyor ve uluslararası tüm aktörleri barışı sağlamak üzere adım atmaya davet ediyoruz."