TBB'den Safranbolu Belediyesine ödül - Son Dakika

TBB'den Safranbolu Belediyesine ödül

27.11.2020 11:57
TBB'den Safranbolu Belediyesine ödül, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılımı sağlayan ve Türkiye'de 2020 Ulusal Ödülleri'ni kazanan dokuz belediyeden biri Safranbolu Belediyesi oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılımı sağlayan ve Türkiye'de 2020 Ulusal Ödülleri'ni kazanan dokuz belediyeden biri Safranbolu Belediyesi oldu.

Belediyelerin etkinliklerini, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Şükrü Karatepe başkanlığında toplanan jüri, belediyelerin hafta kapsamındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturarak erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası proje yarışmasına katılan Safranbolu Belediyesi, nüfusu 100 binin altında olan belediye kategorisinde yer alıyor.

"Hafta Faaliyetleri" kategorisinde afişler, sosyal medya paylaşımları, bilgilendirmeler, müzik dinletileri, film gösterimleri, trafik eğitimleri, geniş katılımlı yürüyüşler vb. etkinlikler değerlendirmeye alındı. "Kalıcı Önlemler" kategorisinde bisiklet yollarının geliştirilmesi, bisiklet park alanları yapımı, yeşil alanların geliştirilmesi, engelli rampaları, toplu ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi çalışmalar göz önünde bulunduruldu."22 Eylül Arabasız Gün" etkinliğinde ise toplu ulaşım araçlarının ve bisiklet paylaşım sisteminin tüm gün ücretsiz hale getirilmesi, cadde ve bulvarların kısmi zamanlı olarak sadece yaya kullanımına açılması gibi faaliyetler değerlendirildi.

Sosyal ve çevreci belediyecilik anlayışı ile Safranbolu'da geliştirilen proje ve etkinliklerin karşılığını almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse daha yaşanılabilir bir kent için tüm alanlarda etkin olmaya çalıştıklarını belirterek, "Belediyemize ödül kazandıran başta etkinliklerimize katılan vatandaşlarımıza, EŞPEDAL ve Karabük Bisikletçiler Derneği (KARBİSDER) üyesi, görme engelli öğretmen Tayfun Tezcan'a, KARBİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu'ya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak etkinlikleri hazırlayan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

TBB'den Safranbolu Belediyesine ödül
TBB'den Safranbolu Belediyesine ödül
TBB'den Safranbolu Belediyesine ödül

Türkiye Bankalar Birliği, Safranbolu, Bisiklet, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBB'den Safranbolu Belediyesine ödül - Son Dakika


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