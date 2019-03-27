Son Dakika Haberleri: TBB'den swap açıklaması

TBB'den swap açıklaması

1 saat önce

Bankalar Birliği Başkanı Aydın, Türk bankalarının yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiasının doğru olmadığını söyledi.

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Bankalar Birliği Başkanı Aydın, Türk bankalarının yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:42 

Aydın Türk, Ekonomi
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