TBB'den swap açıklaması
1 saat önce
Bankalar Birliği Başkanı Aydın, Türk bankalarının yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Bankalar Birliği Başkanı Aydın
, Türk bankalarının yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:42
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı
"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti