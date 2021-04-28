TBB'den tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru Açıklaması - Son Dakika

TBB'den tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru Açıklaması

28.04.2021 19:01
TBB'den tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru Açıklaması, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

TBB duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de aldığı karar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma tedbirleri kararına istinaden, genelgede belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere bankacılık hizmetleri ve uygulamaları konusunda TBB'nin ilgili hususlarda aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesinin yararlı görüldüğü belirtildi.

Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları ile çek işlemlerine ilişkin duyuruda şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."

Müşteri edimleri

Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin TBB Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de aktarıldı.

Türkiye Bankalar Birliği, Mayıs, Nisan, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBB'den tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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