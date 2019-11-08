Son Dakika Haberleri: TBB döviz kredileriyle ilgili e-Rehber hazırladı
Son Dakika Ekonomi TBB döviz kredileriyle ilgili e-Rehber hazırladı

TBB döviz kredileriyle ilgili e-Rehber hazırladı

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin yurtiçi ve yurtdışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi vermek amacıyla, "Döviz Kredileri" başlıklı bir uzaktan eğitim (e-Rehber) hazırladı.

TBB döviz kredileriyle ilgili e-Rehber hazırladı, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin yurtiçi ve yurtdışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi vermek amacıyla, "Döviz Kredileri" başlıklı bir uzaktan eğitim (e-Rehber) hazırladı.

"Nakdi" ve "Gayri Nakdi" olarak iki ana kısımdan oluşan e-Rehberde, "Döviz Gelirleri Kapsamı", "Döviz Geliri Beyanı", "Yurtdışından Kullanılan Kredilerde Uygulanacak Genel Esaslar", "Serbest Bölgeler" ve "Akreditif, Poliçe ve Çeklerin İskonto veya İştira Edilmesi" gibi başlıklar altında bilgi veriliyor.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşların çalışanları, müşterileri ile ilgili kurum/kuruluşların çalışanlarına yönelik hazırlanan e-Rehbere, TBB'nin "egitimportali.tbb.org.tr" adresli "Finans ve Bankacılık Uzaktan Eğitim Portalı"ndan ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Portalın ilgili sayfasında, söz konusu e-eğitime ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi (Genelge)'nin yurtiçi ve yurtdışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kuralları hakkında; genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bankaların, Mevzuat, Uyum, Dış Ticaret (Dış İşlemler), İç Denetim (Teftiş), Operasyon, Kredi Tahsis ve Pazarlama, Ürün Geliştirme ve Vergi Yönetimi ve benzeri bölümleri ile; SMMM/ YMMM, reel sektör şirketleri, kamu kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, yatırım şirketleri, ithalat ve ihracatçılar ve üniversitelerin dış ticaret ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere yöneliktir."


Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
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