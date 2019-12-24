TBB: Ekspertiz işlemleri üçüncü kişiye/firmaya da yaptırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TBB: Ekspertiz işlemleri üçüncü kişiye/firmaya da yaptırılıyor - Son Dakika Ekonomi

TBB: Ekspertiz işlemleri üçüncü kişiye/firmaya da yaptırılıyor

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi kullandırmada ekspertiz ve ipotek işlemlerinin, dışarıdan hizmet alarak üçüncü bir kişi ya da firmaya da yaptırıldığını, bu durumlarda bu kişi ya da firmalara fatura karşılığında ödeme yapıldığına dikkat çekti.

TBB: Ekspertiz işlemleri üçüncü kişiye/firmaya da yaptırılıyor, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi kullandırmada ekspertiz ve ipotek işlemlerinin, dışarıdan hizmet alarak üçüncü bir kişi ya da firmaya da yaptırıldığını, bu durumlarda bu kişi ya da firmalara fatura karşılığında ödeme yapıldığına dikkat çekti.

TBB'nin, "Ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin kamuoyu duyurusu" başlıklı açıklamasında, "Bankaların 'haksız şekilde ekspertiz ve ipotek tesis ücreti tahsil ettiklerine' ilişkin basına yansıyan yanıltıcı beyanlara rastlanmaktadır. Banka müşterilerini ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu kamuoyu duyurusunun yayınlanmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te "Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir" hükmü bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kredi kullandıran kuruluş ya da banka, teminat alınacak taşınmazın değer tespiti için ekspertiz işlemini ve/veya taşınmaz üzerinde ipotek tesis işlemini, dışarıdan hizmet alarak üçüncü bir kişi ya da firmaya da yaptırabilmektedir. Bu halde bankalar, ekspertiz yapan veya ipotek tesis eden firmaya fatura karşılığında ödeme yapmaktadır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bahse konu hizmetlere dair faturaların kredi müşterisi adına kesilmesi yasal olarak zorunlu değildir. Banka, ekspertiz yahut ipotek tesisi ücretini, sözleşme öncesinde ve sonrasında yaptığı bilgilendirme çerçevesinde, yukarıda açıklanan mevzuata uygun şekilde kredi müşterisinden tahsil etmektedir.

"Söz konusu ücretlere ilişkin sınıflandırma, işlemlerin finansal niteliklerine göre ayrımı BDDK'nın uygun görüşü alınarak, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Finansal Kurumlar Birliği tarafından ayrı ayrı yayımlanan 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Ücretlendirilebilecek Ürün ve Hizmetlere İlişkin İzahname' ile yapılmış olup, İzahnamelerin eki Sınıflandırma Tablosu'nun 1.2 Ekspertiz Ücreti başlıklı ve 1.3 Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti başlıklı maddelerinde 'tahsis edilen veya reddedilen kredilerde/finansman taleplerinde üçüncü kuruluşlara veya şahıslara ödenen tutarlar dışında herhangi bir ücretin tahsil edilemeyeceği' açıklamaları bulunmaktadır.

"Anılan düzenlemeler uyarınca bankalar, özel gayrimenkul değerleme şirketlerine ve ipotek tesis hizmeti aldıkları firmalara ödedikleri ücretleri tüketicilerden tahsil etme hakkını haizdir.

"Konuya ilişkin olarak diğer bir düzenleme olan ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 18'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında 'Konut finansmanı sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı konut finansmanı kuruluşuna aittir' hükmü mevcuttur.

"Bu düzenleme uyarınca kredi nedeniyle yaptırılan ekspertiz incelemesi ücreti hakkında müşteri bilgilendirilmekte ve bu ücret kendisinden mevzuata uygun şekilde tahsil edilmektedir."


Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
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