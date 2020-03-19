TBB: Emekli maaş promosyonları hesaplara onaysız yatırılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TBB: Emekli maaş promosyonları hesaplara onaysız yatırılacak - Son Dakika Ekonomi

TBB: Emekli maaş promosyonları hesaplara onaysız yatırılacak

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emekli maaş promosyonlarının, emeklilerin hesaplarına onay alınmaksızın yatırılacağını açıkladı.

TBB: Emekli maaş promosyonları hesaplara onaysız yatırılacak, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emekli maaş promosyonlarının, emeklilerin hesaplarına onay alınmaksızın yatırılacağını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapıldığı anımsatıldı ve "Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan ( ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir" denildi ve şöyle devam edildi:

"Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla;

promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.

"Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır."


Türkiye Bankalar Birliği, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:56 Kaynak: DHA

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