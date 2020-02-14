"TBB emeklilere promosyon ödemesi görüşmesi yapmıyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'TBB emeklilere promosyon ödemesi görüşmesi yapmıyor' - Son Dakika Ekonomi

"TBB emeklilere promosyon ödemesi görüşmesi yapmıyor"

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemelerine ilişkin görüşmeler yapmadığını açıkladı.

TBB'den yapılan, "Emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri hakkında" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda her hangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır."


Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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