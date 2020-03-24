TBB Encümen Toplantısında Korona virüs önlemi - Son Dakika
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TBB Encümen Toplantısında Korona virüs önlemi

6 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mart Ayı Encümen Toplantısı Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmasına yönelik alınan önlemler kapsamında telekonferans yöntemi kullanılarak yapıldı.

TBB Encümen Toplantısında Korona virüs önlemi, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mart Ayı Encümen Toplantısı Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmasına yönelik alınan önlemler kapsamında telekonferans yöntemi kullanılarak yapıldı. TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da aralarından bulunduğu 14 belediye başkanı katıldı.


Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik belediyelerle ilgili tedbir ve tavsiyeler gündemi ile gerçekleşen toplantıda, Korona virüs salgınına karşı mücadele eden belediyelerin, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar üzerinden fikir alışverişinde bulunuldu. Belediye başkanları ise bu süreçte belediyelerin gerçekleştirdiği çalışmaları anlatarak tecrübelerini paylaştı.


"Belediyelerin geliri azalırken giderleri çoğalıyor"


Toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm Dünya ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan sorun ve sıkıntıların ortak olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Burada esas olan belediyelerimizin gelirinin azalırken giderlerinin çoğalması. O nedenle de vergi, sigorta ve diğer ödemelerde belediye ve şirketler dahil, bir an önce gerekli kolaylıkların sağlanmasını istiyoruz. Ama esas önemli olan şu; belediye personelimizin büyük bir bölümü zorunlu nedenlerle izine ayrıldı. Bizim belediyemizde 4'de bir oranında izin kullanma ortamı doğru. Dolayısıyla personelimiz azalırken işimiz çoğalıyor, ilave işler yapılması gerekiyor. Bu nedenle İŞKUR'un bir program dahilinde belediyelere destek vermesinde yarar olduğunu düşünüyorum. İŞKUR ile görüşmeleri hızlandırmak suretiyle personel desteğinin sağlanması gerekli" dedi.


Toplantıda oy birliği ile alınan kararlar ise, "5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesine istinaden belediye paylarından yapılan kesinti oranının yüzde sıfır olarak uygulanması ve 2020 yılı sonuna kadar faiz ve gecikme cezalarının da durdurulması. Kesintisiz su hizmetlerinin sağlanması çok önemli olup yüksek enerji maliyetleriyle su temin eden belediye ve su kanal idarelerinin faturalarında birikmiş elektrik borçlarının yeniden yapılandırılması, Belediyelerin geçmişe dönük borçlarından dolayı haciz ve icra takiplerine maruz kalmaması için düzenleme yapılması, Belediyelerin ve su kanal idarelerinin İller Bankasından çekmiş oldukları kredi (teminatlı krediler dahil) borçlarının kredi ve faiz ödemelerinin 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi, Belediyelere, İLBANK ve kamu bankalarından faizsiz veya düşük faizli kredi verilmesi, Belediyelerin toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttaki ÖTV ve KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi, bu araçlarla taşınan yolcu başına da destek verilmesi, Belediyelerce işletilen raylı sistemlerde kullanılan elektrik için düşük tarife uygulanması, Belediye personelinin bir kısmı izne ayrıldığından dolayı kısa çalışma ödeneğinden belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerinin de faydalandırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (İŞKUR) tedbir alması, Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan belediye meclis toplantılarının yapılıp yapılmaması kararının belediye başkanının takdirine bırakılması" olarak açıklandı. - ESKİŞEHİR

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:40 Kaynak: İHA

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