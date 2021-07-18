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TBB Erzurum kredi verilerini paylaştı - Son Dakika

TBB Erzurum kredi verilerini paylaştı

18.07.2021 10:18
TBB Erzurum kredi verilerini paylaştı, System.String[]

TBB 2021 Mayıs dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı.

TBB 2021 Mayıs dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da 15,0 milyar TL tutarında kamu bankası, 4,0 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 19,1 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 25,1 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2021 Mayıs dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2021 Mayıs ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 19 bin 848 TL, Özel banka kredilerinde 5 bin 422 TL, nakdi kredi toplamında ise 25 bin 199 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum'un Payı

Mayıs 2021 dönemi kaydında Erzurum'da 15,0, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 18,1, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 26,1, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 54,3 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 27,71 oldu.

Özel Banka Kredileri ve Erzurum

Dönemde Erzurum'da 4,0, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 5,6, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 10,5, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 26,4 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 15,33 olarak tespit edildi.

Bölgesel Toplam Kredi Verileri ve Erzurum'un Payı

Mayıs 2021 dönemi ölçeğinde Erzurum'da 19,1, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 23,7, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 36,6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 80,7 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Bölge toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 23,6 olarak bildirildi.

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Mayıs 2021 kaydında, Erzurum'da 19,1 milyar, Malatya'da 11,8 milyar, Van'da 10,6 milyar, Elazığ'da 10,0 milyar, Kars'ta 3,9 milyar, Ağrı'da 4,4 milyar, Erzincan'da 3,6 milyar, Bitlis'te 3,2 milyar, Muş'ta 2,8 milyar, Iğdır'da 2,7 milyar, Bingöl'de 2,2 milyar, Ardahan'da 1.7 milyar, Hakkari'de 2,5 milyar, Tunceli'de 1,5 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı. - ERZURUM

TBB Erzurum kredi verilerini paylaştı

Türkiye Bankalar Birliği, Nakdi Kredi, Erzurum, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TBB Erzurum kredi verilerini paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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