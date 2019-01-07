Tbb: "(Futbol Kulüplerinin İdari ve Mali Yapılarının Güçlendirilmesi) Futbol Kulüplerimizin...
1 saat önce
TBB: "(Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi) Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil."
TBB: " (Futbol
kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi) Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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