Son Dakika Haberleri: Tbb: "(Futbol Kulüplerinin İdari ve Mali Yapılarının Güçlendirilmesi) Futbol Kulüplerimizin...

Tbb: "(Futbol Kulüplerinin İdari ve Mali Yapılarının Güçlendirilmesi) Futbol Kulüplerimizin...

1 saat önce

TBB: "(Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi) Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil."

Tbb:
TBB: " (Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi) Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Futbol, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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