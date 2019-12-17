TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı - Son Dakika Ekonomi

TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı

7 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama (FYY-BÖU) kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5 milyar 72 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı.

TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama (FYY-BÖU) kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5 milyar 72 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı.

TBB'nin internet istesinde yer alan açıklamaya göre; bu tutarın 4.9 milyar lirası enerji sektörüne, 137 milyon lirası da turizm sektörüne ait bulunuyor.

TBB'nin FYY-BÖU Kasım Aylık Raporu'nda, "Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 4'ü de Marmara Bölgesi'ndedir.

"Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4,934 milyon TL'si enerji sektörüne, 137 milyon TL'si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5,072 milyon TL'dir."


Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kasım'da konut satışları yüzde 54,4 arttı
70 yıl önce evlenen çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti Rus uzmanlar, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: İkili ticaret hacmi artacak

Son Dakika Haberleri
00:06 Azerbaycan ve Ukrayna ekonomik ilişkileri geliştirecek - Son Dakika Ekonomi
23:46 Türkiye'ye yaptırım içeren tasarı Senato'dan geçti - Son Dakika Ekonomi
23:06 Hazine, avro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi
22:53 Türkiye'den 100 ülkeye ihraç yapılıyor - Son Dakika Ekonomi
22:16 Dışişleri'nden ABD Senatosu'na tepki: - Son Dakika Ekonomi
21:52 Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti - Son Dakika Ekonomi
21:30 Rus uzmanlar, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: İkili ticaret hacmi artacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:13:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]