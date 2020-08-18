TBB: Görme engelli vatandaşlara uygun ATM sayısı 30 bini aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), görme engelli vatandaşlara uygun ATM sayısının 30 bini aştığını, ortopedik engellere uygun ATM sayısının da 5.0 bine yaklaştığını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, "Bankalar, engellilerin ve yaşlıların, şubelerden, ATM'lerden, internet ve mobil kanallarından verilen hizmetleri kolay kullanabilmeleri amacıyla ilgili kuruluşlardan ve hizmet alan kişilerden gelen değerlendirme ve talepleri de dikkate değerlendirerek, çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" denildi.