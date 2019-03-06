Son Dakika Haberleri: TBB İkinci Kobi Değer Kredisi Üst Limitini 5 Milyon Liraya Yükseltti

TBB İkinci Kobi Değer Kredisi Üst Limitini 5 Milyon Liraya Yükseltti

2 saat önce

– Türkiye Bankalar Birliği (TBB), KOBİler için, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere kullandırdığı 1.5 milyon liraya kadar kullandırılan kredinin üst limitini 5 milyon liraya yükselttiğini duyurdu.

TBB İkinci Kobi Değer Kredisi Üst Limitini 5 Milyon Liraya Yükseltti, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), KOBİler için, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere kullandırdığı 1.5 milyon liraya kadar kullandırılan kredinin üst limitini 5 milyon liraya yükselttiğini duyurdu.

TBB'den yapılan açıklama şöyle:

"KOBİ Değer Kredisi azami kullanım miktarının artırılması hakkında Kamuoyu Duyurusu 6 Mart 2019 Birliğimiz tarafından 1 Mart 2019 tarihinde KOBİ Değer Kredisi - 2 hakkında yapılan kamuoyu duyurusunda; 'kredilerin, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami olarak 1.5 milyon lirayakadar kullandırılabileceği' belirtilmiştir.

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 5 milyon liraya yükseltilmiştir."

TBB'nin güncellenen KOBİ Değer Kredisi'nin temel özelleri şöyle açıklandı:

 Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 5 milyon liraya kadar kullandırılabilecek.

Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak.

Kredilerde vade, altı ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi.

Kredilerde aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 18.48 faiz uygulanacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:35 Kaynak: DHA

Ekonomi
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