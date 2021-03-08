TBB ile İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) arasında gençlere yönelik projeler geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı, TBB adına Başkan Fatma Şahin ve ICYF adına Başkan Taha Ayhan tarafından TBB hizmet binasında imzalandı.

Protokolle belediyeler ve ICFY arasında gençlere yönelik projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen ICYF Başkanı Taha Ayhan, iş birliği protokolü için TBB Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu olarak 56 ülkede ve yoğunlukla Müslüman ülkeler ve Müslüman gençlerle ilgili çalışma yaptıklarını, gençlerin toplum içindeki rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Ayhan, "Türkiye'nin önde gelen kurumlarından olan TBB ile iş birliğimizin bize güç katacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"İslam medeniyeti bir kalkınma medeniyetidir"

TBB Başkanı Fatma Şahin de "Zaman, iş birliği ve güç birliği zamanı. Zaman, koordinasyon ve birlikte iş yapma zamanı. Dünyanın büyük sorunlarına ancak böyle güçlü iş birlikleri ve koordinasyonla büyük çözümler üretebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, Kovid-19 salgını, su yönetimi, savaşlar, göç sorunu ve iklim değişikliğinin en büyük sorunlar olduğunu vurgulayarak, bu imzayla beraber tüm bu büyük sorunlara bakarken dünya barışını tesis edecek şekilde yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Şahin, kalkınmanın ve demokrasinin yerel ölçekte başladığını aktararak, "İslam medeniyeti, bir barış medeniyetidir. Merhamet, şefkat ve bir adalet medeniyetidir. Beraberinde bir kalkınma medeniyetidir. İslam medeniyetini gençlerimize öğretmek, gençlerimizle birlikte dünya barışına katkıda bulunmak için bu imzayı atıyoruz. Hem bilimi hem aklı, bilimi yaptığımız tüm işlerde rehber edinmemizi söyleyen bir medeniyetten geliyoruz ve dünyanın bu anlayışa ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

TBB olarak İslam Kalkınma Teşkilatı'nın gençlik birimiyle yapılacak bu çalışmanın hem dünyanın geleceği hem de gençler için hayırlı olacağına inandığını belirten Şahin, "Sayın Başkan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu imzayla birlikte inşallah dünya barışına da katkıda bulunmak adına imza atmış oluruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.