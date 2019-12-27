TBB ile Türkiye Adalet Akademisi arasında ortak eğitim protokolü - Son Dakika

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ile Türkiye Adalet Akademisi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan güvenin artırılmasına katkı sağlayacak, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

TBB binasında düzenlenen imza törenine, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve Akademi Başkanı Muhittin Özdemir katıldı. Protokol kapsamında, hakim, savcı ve avukatların adalet ve hak arayışı konularında ortak bakış açısı geliştirmesi ile hukukun üstünlüğüne ve adalete olan güvenin artırılmasına katkı sağlamak için ortak eğitim faaliyetleri düzenlenmesi amaçlanıyor.

'SAVUNMA OLMADAN YARGILAMA OLMAZ'

TBB Başkanı Feyzioğlu, mesleğimiz açısından tarihi birer imza olacağını söyledi. TBB ile Türkiye Adalet Akademisi'nin hakimlerin ve savcıların bir araya oturduğunda hayal ettiği bir temel sorunu çözmeye yönelik çok önemli bir adım olduğunu kaydeden Feyzioğlu, "Bu çerçevede bir güç birliği diye bakabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, savunma olmadan yargılama olmaz. Bizim hakime ne kadar ihtiyaç duyuyorsak savunmada avukata, avukata ne kadar ihtiyaç duyuyorsak ceza yargılamasında iddiayı temsilen savcıya ihtiyacımız var. Çağdaş muhakeme 3 ayak üzerine, iddia, savunma ve senteze ulaşacak hakim üzerine kurulur. Yargılamada sorumlu olan hakimlerimizin de kendini eğitmesine ihtiyaç var, iddia edenin de savunanın da eğitmesine ihtiyaç var. Yani o makamlarda oturan herkes, 'Ben niye buradayım, hangi temel amaca hizmet etmek için burada oturuyorum ve iş birliği yapmazsam, fikirleri tartıştırmazsam maddi gerçeğe ulaşamam' konusunu içselleştirmesi lazım" dedi.

'HAKİM, SAVCI, AVUKAT EĞİTİM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK ZORUNDADIR'

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin önemli ve iddialı bir belge olduğunu, ilk adımların birinci pakette atılmaya başlandığını ifade eden Feyzioğlu, "Devamı da gelecektir. Bütün o belgenin özünde, temelinde aslında bizim şurada attığımız imzayı atma gerekçemiz vardır. Bu ülkenin hakimi, savcısı, avukatı, maddi gerçeğe ulaşmak, hukuk kurallarını doğru uygulamak, bu ülkeyi el birliğiyle daha da özgürleştirmek, özgürlükleri güvence altına almak ve suçlu ile suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayırmak için eğitim kalitesini yükseltmek zorundadır. İşte o kararlılığın sonucu olarak imzaları atıyoruz" diye konuştu.

'ORTAK BAKIŞ AÇISI GELİŞTİRMEYE İHTİYAÇ VAR'

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de, güçlü adalet sisteminin nitelikli, iyi koşullarda hukuk eğitimi almış ve bu eğitimin devamında da mesleğini çok iyi yapan hakimler, savcılar ve avukatların olması gerektiğini söyledi. Bu önemli konuların kalitesinin eksikliğinde, yargının ve adaletin kalitesiz olarak ortaya çıkmasına sebebiyet vereceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Biz de gerçekten temel hedefi sadece adalet arayışında vatandaşlara yardımcı olan bu mesleklerin ve hüküm makamında da karar verici olan hakimlerin nitelikli bir şekilde eğitilmeleri çok önemlidir. Bu eğitim yapılırken de tabii ki sağlıklı bir duruşma sisteminde iletişim kurulması ve hak ve taleplerin dinleniyor olması ve nitelikli bir yargılama faaliyetinin sürdürülebilmesi için de ortak bakış açısı geliştirmeye ihtiyaç var. Bizler gerek Adalet Bakanlığımız gerekse Türkiye Adalet Akademisi olarak ben de avukatlık stajımı yaptım ve Sayın Başkandan ruhsatımı aldım. Biz bu mesleğin içindeyiz bazen avukat, bazen hakim bazen savcı oluruz. Hukuk alanında hep birlikte çalışıyoruz. Biz birbirinin halinden anlayan ve aynı ortak eğitimi alan ve ortak paydada çalışma kültürünü geliştiren anlayışla bu 3 meslek grubunun hizmet vermesi gerektiğini düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TBB Başkanı Metin Feyzioğlu açıklama

-Türkiye Akademi Başkanı Muhittin Özdemir açıklama

-Protokolün imzalanması

-Detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,