Son Dakika Haberleri: TBB - KGF kefaletli 25 milyar liralık yeni finansman olanağı
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TBB - KGF kefaletli 25 milyar liralık yeni finansman olanağı

2 saat önce

Ekonomik gelişmelerin daha olumlu seyretmesi ve beklentilerdeki iyileşme doğrultusunda, finansman maliyetini hafifletmek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile 25 milyar liralık yeni bir finansman olanağı sunulacak.

TBB - KGF kefaletli 25 milyar liralık yeni finansman olanağı, System.String[]
Ekonomik gelişmelerin daha olumlu seyretmesi ve beklentilerdeki iyileşme doğrultusunda, finansman maliyetini hafifletmek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile 25 milyar liralık yeni bir finansman olanağı sunulacak.
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile KOBİ'ler ve KOBİ dışı tüm işletmelere yönelik yeni finansman paketi enflasyon endeksli olacak. Pakete Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Şekerbank, Eximbank katılacak.
Açıkalamada;
"Ekonomi Değer Kredisi faiz oranı enflasyona endeksli olarak belirlenmiş olup;
6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE + 4
6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE + 4,5
olarak uygulanacaktır. Faiz oranı hesaplanırken kredinin kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir kez güncellenecektir."
Ekonomi Değer Kredisi ile firma bazında ciroya göre azami 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacaktır.
Toplam 25 milyar lira hacmindeki Ekonomi Değer Kredisi'nde Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar lira olacağı belirtilen açıklamaya göre, toplam kefalet limitinin 8 milyar TL'lik kısmının cirosu 125 milyon liraya kadar olan işletmelere; 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon lira üstündeki işletmelere tahsis edilmesi öngörülüyor.
Buna göre, lira nakit kredilerde faiz ve vade koşulları altı ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4; altı ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5 olacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:50 Kaynak: DHA
Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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