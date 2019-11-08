Son Dakika Haberleri: TBB: Küçük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma yürürlükte
Son Dakika Ekonomi TBB: Küçük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma yürürlükte

TBB: Küçük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma yürürlükte

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), küçük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

TBB: Küçük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma yürürlükte, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), küçük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girmiştir.

"Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hakkında detaylı bilgiye Birliğimizin www.tbb.org.tr/fyy sayfasından ulaşılabilmektedir."

TBB'nin konuyla ilgili açıklamasında, ""Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmaktadır" denildi.


Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:46 Kaynak: DHA
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