TBB, "müzik yayın saati" genelgesini Danıştay'a taşıdı - Son Dakika
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TBB, "müzik yayın saati" genelgesini Danıştay'a taşıdı

18.05.2022 15:49
TBB, "müzik yayın saati" genelgesini Danıştay'a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), müzik yayın saatinin 01.00 olarak belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), müzik yayın saatinin 01.00 olarak belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 10 Mayıs'ta valiliklere genelge gönderildiği ve daha önce 00.00 olarak belirlenen müzik yayın saatinin 01.00 şeklinde değiştirildiği anımsatıldı.

Müzik yayını saatlerine sınırlamanın Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, son yayımlanan genelge tarihinde koronavirüs önlemlerinin ortadan kalktığı kaydedildi.

Bu yönüyle genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı Bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır. İptali istenen genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir."

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Kaynak: AA

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