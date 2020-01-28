TBB'nin depremden etkilenen banka müşterilerine ilişkin kararı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TBB'nin depremden etkilenen banka müşterilerine ilişkin kararı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

TBB'nin depremden etkilenen banka müşterilerine ilişkin kararı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi...

TBB'nin depremden etkilenen banka müşterilerine ilişkin kararı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, dünkü yönetim kurulu toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile eş güdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulumuz, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına, mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyelerinin bilgilendirilmesine karar vermiştir. Elazığ ilimiz ve yakın çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bölgemize ve ülkemize geçmiş olsun."

Türkiye Bankalar Birliği, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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