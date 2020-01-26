TBB'nin ocak ayı toplantısı İzmir yerine Elazığ'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB'nin ocak ayı toplantısı İzmir yerine Elazığ'da yapılacak - Son Dakika

TBB'nin ocak ayı toplantısı İzmir yerine Elazığ'da yapılacak

6 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) İzmir'de yapılması planlanan ocak ayı encümen toplantısı, deprem sonrası bölge belediyeleriyle dayanışma amacıyla Elazığ'da yapılacak.

TBB'nin ocak ayı toplantısı İzmir yerine Elazığ'da yapılacak, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) İzmir'de yapılması planlanan ocak ayı encümen toplantısı, deprem sonrası bölge belediyeleriyle dayanışma amacıyla Elazığ'da yapılacak.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin 28 Ocak'ta İzmir'de düzenlenmesi planlanan toplantısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünü etkileyen depremin ardından bölge belediyeleriyle dayanışma amacıyla Elazığ'a alındı.

TBB Başkanı Fatma Şahin başkanlığında düzenlenecek toplantıya, encümen üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın katılması bekleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, yaşadıklarını anlattı
Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi yaralandı Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:51:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBB'nin ocak ayı toplantısı İzmir yerine Elazığ'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]