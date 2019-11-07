TBB, otizmli çocukların

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasıyla ilgili sorumluların tespiti için başlatılan soruşturmanın sonucunu beklediklerini, olayın takipçisi olduklarını bildirdi.

TBB Başkanlığı ve 80 baro tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Aksaray Mehmetçik İlkokulunun bazı velilerinin özel eğitim sınıflarındaki otizmli öğrencilere karşı eylem yaptığının üzülerek öğrenildiği ifade edildi.

Otizmli çocukların kendi çocuklarıyla aynı okulda öğrenim görmesine karşı çıkan velilerin kınandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm çocuklarımızın çok değerli olduğunu, insanların hiçbir sınıflandırmaya tabi tutulmadan ve ötekileştirilmeden bir arada yaşayabilme arzusu ve erdeminin ancak okul sıralarında kazandırılabileceğini, böylesine hassas bir konuda ayrımcılık yapmanın, toplumda derin tahribatlara yol açacağını hatırlatıyoruz. Tüm okullarda otizmli çocuklarımızın eğitimi için gerekli şartların sağlanarak, ayrımcılığa yol açan her türlü uygulamaya son verilmesi gereğinin altını çiziyor ve tüm çocuklarımızın toplumumuzun bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili sorumluların tespiti için başlatılan soruşturma sonucunu beklemekle birlikte, bu olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz."

Otizmin eksiklik değil farklılık olduğuna işaret edilen açıklamada, TBB'nin otizmli çocukların yanında olduğu vurgulandı.