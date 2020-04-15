TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak - Son Dakika Ekonomi

TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi kayıtlarının kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını anımsattı.

TBB: Risk Merkezi kayıtları dikkate alınmayacak, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi kayıtlarının kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını anımsattı.

TBB'den yapılan açıklamada, şu uyarı yapıldı: "Bilindiği üzere, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete'de, "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun"a eklenen geçici madde yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun'dan yararlanmak isteyenlerin, geçici maddede belirtilen borçlarını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamen ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekmektedir."


Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:37 Kaynak: DHA

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