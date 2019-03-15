Son Dakika Haberleri: TBB Risk Merkezi Raporu E-Devlet'ten Sunulacak

TBB Risk Merkezi Raporu E-Devlet'ten Sunulacak

1 saat önce

– Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu hizmeti'nin 15 Mart Cuma günü saat 18: 30 itibarıyla www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" adımında yapılabileceği duyuruldu.

TBB Risk Merkezi Raporu E-Devlet'ten Sunulacak, System.String[]
– Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu hizmeti'nin 15 Mart Cuma günü saat 18: 30 itibarıyla www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" adımında yapılabileceği duyuruldu.

Hizmet kapsamında herkesin aylık bir adet rapor alabileceği belirtilirken, raporda;

banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz/komisyon bilgilerini,

bankalar nezdindeki çeklere (ibrazında ödediği, karşılıksız çıkmış ancak halen ödemediği, karşılıksız çıktıktan sonra ödediği ve bankaya tahsil edilmek üzere veya kredi teminatına verdiği ileri keşide tarihli çekler) ilişkin bilgileri görülebilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:38 Kaynak: DHA

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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