TBB Risk Merkezi Raporu, ücretsiz olacak
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye Bankalar Birliği
Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:00
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