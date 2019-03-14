Son Dakika Haberleri: TBB Risk Merkezi Raporu, ücretsiz olacak

TBB Risk Merkezi Raporu, ücretsiz olacak

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak.

TBB Risk Merkezi Raporu, ücretsiz olacak, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:00 

fuat oktay, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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