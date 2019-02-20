Son Dakika Haberleri: Tbb: "S&p'nin Açıklamaları Türkiye'nin Kendine Has Özelliklerini ve Gücünü, Bankacılık Sektörünün...

Tbb: "S&p'nin Açıklamaları Türkiye'nin Kendine Has Özelliklerini ve Gücünü, Bankacılık Sektörünün...

1 saat önce

TBB: "S&P'nin açıklamaları Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmıyor"

Tbb:
TBB: "S&P'nin açıklamaları Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmıyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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