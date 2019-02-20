Son Dakika Haberleri: TBB: S&P'nin değerlendirmesi haksızlık

TBB: S&P'nin değerlendirmesi haksızlık

1 saat önce

Yakın izlemedeki kredilere takibe atılmış muamelesi yapılmasının son derece yanlış olduğunu söyleyen Türkiye Bankalar Birliği, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin değerlendirmesini "haksızlık" olarak niteledi.

TBB: S&P'nin değerlendirmesi haksızlık, System.String[]
Yakın izlemedeki kredilere takibe atılmış muamelesi yapılmasının son derece yanlış olduğunu söyleyen Türkiye Bankalar Birliği, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin değerlendirmesini "haksızlık" olarak niteledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:20 

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi
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