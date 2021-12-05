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TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir? - Son Dakika

TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir?

05.12.2021 18:46
TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir?

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanının belirlendiği seçimde Erinç Sağkan'a karşı yarışan mevcut TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, oy çokluğuyla kaybetti. İşte Metin Feyvzioğlu'nun hukuk kariyeri ve hayatı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB)'nin 36'ıncı Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleşen seçim sonucunda Metin Feyzioğlu yerine Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oy çokluğuyla yeni başkan oldu. Seçimde Erinç Sağkan 181 oy alırken, Feyzioğlu ise 156'da kaldı.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 Kızıltoprak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Türk ceza hukuku profesörü ve Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı oldu. Bugün yapılan seçimlerde 9. kez aday olmak için yarışan Metin Feyzioğlu Barolar Birliği Başkanlık yarışını Erdinç Sağkan'a kaybetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevinde 2013 senesinde başlayan Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 yılında dünyaya geldi. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından Ankara'da büyütüldü.

TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir?

EĞİTİM VE KARİYER HAYATI

Metin Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'nden 1986 yılında mezun oldu. Sonrasında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1990 yılında bitirdi.Metin Feyzioğlu 1991 senesinde Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 senesinde tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının sonrasında 1995 senesinde doktor unvanı aldı.

1996 senesinde mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak görev almaya başladı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 senesinde Doçent, 2005 senesinde Profesör ünvanını aldı. 2007 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı görevine geldi ve bu görevine 1 yıl devam etti.

TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir?

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

1991 senesinden beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 yılında gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa geldi. 62. Olağan Genel Kurulu'nda oyların %60'ını alarak tekrar seçilmiştir.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir?

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Son Dakika Güncel TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir? - Son Dakika


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