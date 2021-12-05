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TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir? - Son Dakika

TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir?

05.12.2021 18:21
TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir?

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Erinç Sağkan oldu. Çoklu baro yasasına karşı çıkan Erinç Sağkan, kariyeri ve hayatına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TBB'nin Ankara'daki binasında yapılan 36'ıncı Olağan Genel Kurul'da seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullanıldı.

181 OY ALARAK SEÇİLDİ

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oyların sayılmasının ardından TTB'nin yeni başkanı belli oldu. Buna göre, 181 oy alan Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Feyzioğlu ise 156 oy aldı.

ÇOKLU BARO YASASINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının 'çoklu baro' yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol almıştı.

TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir? İşte çoklu baro yasasına karşı çıkan yeni başkanının kariyeri
Erinç Sağkan

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılı yaptı.

ANKARA BAROSU SEÇİMLERİNİ KAZANMIŞTI

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.

TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir?

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Son Dakika Güncel TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir? - Son Dakika


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