Son Dakika Haberleri: Tbb: "Sektörün Aktif Kalitesindeki Bozulmanın Yüksek Olacağına İlişkin Değerlendirme, Hem...

Tbb: "Sektörün Aktif Kalitesindeki Bozulmanın Yüksek Olacağına İlişkin Değerlendirme, Hem...

1 saat önce

TBB: "Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme, hem bankacılık hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır.

Tbb:
TBB: "Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme, hem bankacılık hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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