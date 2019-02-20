Tbb: "Sektörün Aktif Kalitesindeki Bozulmanın Yüksek Olacağına İlişkin Değerlendirme, Hem...

TBB: "Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme, hem bankacılık hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır.

TBB: "Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme, hem bankacılık hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır."

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