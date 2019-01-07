Tbb: "Sıkı Mali Kriterler Getiren Bu Çalışma Futbol Kulüplerine Yeni Kredi Kullandırımı Anlamına da...
1 saat önce
TBB: "Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir.
TBB: "Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:35 Kaynak: AA
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