TBB'den sokak hayvanlarına yönelik projelere 7 milyon 250 bin TL destek - Son Dakika

TBB'den sokak hayvanlarına yönelik projelere 7 milyon 250 bin TL destek

26.12.2020 12:07
TBB'den sokak hayvanlarına yönelik projelere 7 milyon 250 bin TL destek, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik görev ve sorumlulukları çerçevesinde;

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik görev ve sorumlulukları çerçevesinde; özgün, etkili ve sürdürülebilir politikalar üretilmesini teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi, iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" düzenliyor.

TBB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sokak hayvanlarının sağlıklı ortamlarda, sağlıklı beslenerek, çevreden zarar görmeden, şefkatli bir şekilde bakılmaları gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin de bu olduğunu ifade etti.

Tüm belediyelerde doğal hayatı koruma birimlerinin oluşturulduğunu ve bu birimlerin fedakarca çalıştığını aktaran Şahin, ancak zaman zaman kamuoyuna yansıyan haberlerde sokak hayvanlarının bakımlarında ve yaşam şartlarında çeşitli sorunların yaşandığının gündeme geldiğini dile getirdi.

Şahin, "Gaziantep'te sokak hayvanlarının şartlarının iyileştirilmesi için pek çok çalışma yapıyoruz. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ciddi bir tecrübe edindik ama hala eksiklerimiz var. Bu konuda tam anlamıyla, Türkiye çapında bir standart yakalamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye Belediyeler Birliği olarak akıllı şehir çalışmalarımızın yanı sıra sokak hayvanlarının hayatlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar da yapmaya karar verdik. Bu amaçla belediyelerimizi bu doğrultuda projeler hazırlamaya sevk edecek bir yarışma düzenlemek istedik." ifadelerini kullandı.-

"Pandemi dönemi ve kış, sokak hayvanlarının hayatını daha da zorlaştırdı"

Salgın dönemindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının sokak hayvanlarının hayatını, yaklaşan kışla birlikte daha zorlaştırdığını belirten Şahin, "Lokantalar da kapalı olunca sevimli dostlarımız yiyecek bulmakta sorun yaşayabiliyor. Tüm belediyelerimizin kedi besleme evleri var, köpek besleme alanları var. Mama veriyor, veteriner muayenelerini yapıyorlar. EnPati projesi kapsamında bu faaliyetleri daha da iyileştirip verimli kılacak projelere ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliği içinde yapılacak yeni Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı merkezi olacağını bildirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği "EnPati" projelerini ödüllendirecek

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bütün belediyelerin katılımına açık olan yarışma ile yerel yönetimlerin, insanlar ve hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınarak hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanması; sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesi, açlık ve susuzluklarına yönelik çözüm üretilmesi, sağlık sorunlarına yönelik girişimlerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Türkiye Belediyeler Birliği'ne 1 Mart 2021'e kadar başvuru yapan belediyelerin projeleri fikir ve uygulama olmak üzere iki aşamada değerlendirilecek. Birinci aşama olan fikir aşamasında başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanacak ve seçilen 10 projenin her birine 500 bin TL ödül verilecek.

Yarışmanın ikinci aşamasında ise yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ödüllendirilecek. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecek. İkinci aşama 2021 yılı kasım ayında sonuçlandırılacak. Yarışmanın uygulama aşamasında dereceye giren birinci belediyeye 1 milyon TL, ikinci belediyeye 750 bin TL, üçüncü belediyeye 500 bin TL ödül verilecek.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru kısmı "enpatisehirler.tbb.gov.tr" adresinde yer alıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB'den sokak hayvanlarına yönelik projelere 7 milyon 250 bin TL destek - Son Dakika


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